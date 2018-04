Zürich (ots) - Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der

Europäischen Union (EU) trifft Schweizer KMU besonders hart. Dies

berichtet die «Handelszeitung». Eigentlich sollten mit der

EU-Verordnung Techkonzerne wie Uber, Facebook, Google, Amazon und Co.

enger an die Zügel genommen und die Rechte der Nutzer gestärkt

werden. «Den grossen Konzernen bereitet die Verordnung weniger

Kopfzerbrechen als einem KMU», sagt Patrick Püntener, CEO des

IT-Unternehmens Cycl. «Die Techriesen können jede beliebige Summe

aufwenden, um sich der Verordnung anzupassen.» Für ein KMU sei das

schon schwieriger.



Denn je kleiner das Unternehmen, desto grösser ist im Verhältnis

der Aufwand, um die IT der DSGVO anzupassen. «Die gesamte Industrie

muss nun viel Geld in die Hand nehmen, um ein Gesetz zu erfüllen, das

für sie nicht in dieser Ausprägung nötig gewesen wäre», sagt

Püntener. Für die Unternehmen sei das Ganze eine grosse

Geldvernichtungsmaschine. Und das sagt einer, der davon profitiert.

Denn die Verordnung dürfte der IT-Branche viele Aufträge einbringen.

Doch gerade kleinere Betriebe scheren sich offenbar noch kaum darum.

Angepasst haben sich bisher vor allem die grossen und bekannten

Unternehmen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Am 25. Mai tritt die

Verordnung in Kraft.



