Die Fortsetzung des Dollar Aufwärtstrends belastet den EUR/USD auch am heutigen Tag und so wurde das Tief bei 1,2170 gebildet. EUR/USD hat nun die 1,2165/55 im Blick Das Paar bleibt in der 1. Wochenhälfte in der Defensive und so wurde die Abwärtsbewegung zur 1,2170 ausgebaut, so dass die Unterstützung von 1,2165/55 nur noch einen Steinwurf weit entfernt ...

