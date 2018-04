Berlin - Mehr als 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen zum 1. Juli mehr Geld, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Altersbezüge erhöhen sich um 3,4 Prozent in den neuen und um 3,2 Prozent in den alten Bundesländern.

