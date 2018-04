So melden Druckdienstleister und Maschinenbauer/Zulieferer aus den meisten Branchen für das Jahr 2017 wachsende Zuversicht in die wirtschaftliche Leistung ihres Unternehmens. Der dynamischste Markt bleibt nach wie vor im Bereich Verpackung, aber auch im Akzidenzdruck hat sich innerhalb der letzten fünf Jahre vermehrt Optimismus verbreitet. Im Funktionsdruck zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, jedoch zeigt der Markt in 2017 einen gewissen Vertrauensverlust sowohl bei Druckdienstleistern als auch Maschinenbauern/Zulieferern. Den wohl schwierigsten strategischen Veränderungen ausgesetzt ist der Publikationsdruck: Auch wenn der E-

Book-Boom ausgeblieben ist, lässt sich in diesem Markt ein gewisser Vertrauensverlust beobachten.

Sabine Geldermann, Director drupa Messe Düsseldorf: "Der 5. drupa Global Trends Report belegt, dass die Druckbranche optimistisch in die Zukunft blickt. Nach der Weltwirtschaftskrise in 2008 und der stark voranschreitenden Digitalisierung nutzen Druckdienstleister und Maschinenbauer/Zulieferer jetzt den kontinuierlichen wirtschaftlichen Aufschwung: Sie entwickeln neue Businessmodelle, erschließen innovative Zukunftstechnologien und erweitern in beeindruckender Weise die vielfältigen Anwendungsbereiche von Print."

An der Umfrage, die Printfuture (UK) gemeinsam mit Wissler & Partner (CH) im Auftrag der Messe Düsseldorf durchführte, nahmen rund 700 Druckdienstleisteter und 250 Zulieferbetriebe teil. Richard Gray, Operations Director Printfuture: "Druckdienstleister und Maschinenbauer/Zulieferer sind sich der strategischen Herausforderungen der Druckbranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...