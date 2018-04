Auch der IT-Riese SAP hat am Dienstag seine Quartalszahlen veröffentlicht. Der Softwarekonzern war gestern zweitstärkster Wert im Dax. Denn nach einem guten Quartalsergebnis hob SAP die Prognose für das Jahr 2018 an. Der Gesamtumsatz soll demnach in einer Spanne zwischen 24,8 und 25,3 Milliarden Euro liegen.

Insbesondere die Ergebnisse aus dem Cloudgeschäft sind besser ausgefallen als erwartet. Auch das Betriebsergebnis ... (Johannes Weber)

