Från: FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG -------------- ------------------------------ Datum: 2018-04-25 -------------- ------------------------------ Angående: ÅRSSTÄMMA -------------- ------------------------------ Vid Fenix Outdoors årsstämma i Solna den 25 april 2018 beslutades om: -- Godkännande av årsredovisningen för 2017. -- En utdelning om 10,00 kronor per B-aktie och 1,0 kronor per A-aktie. Avstämningsdag, "record date" 27 april 2018. Utbetalning genom Euroclear och SIX beräknas tidigast ske den 2 maj 2018. -- Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare. -- Omval av styrelse; Mats Olsson, Ulf Gustafsson, Sebastian von Wallwitz samt Susanne Nordin. Nyval av Rolf Schmid. -- Val av Sven Stork som ständig hedersledamot i styrelsen -- Val av Martin Nordin som styrelsens ordförande. -- Val av Ersättningskommitté; Nyval Ulf Gustafsson samt omval Susanne Nordin. -- Som oberoende ombud omvaldes Dr. Philippe Meyer, jurist, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Schweiz) och Lars Sandberg, advokat, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Sverige), fram till slutet av nästa årsstämma. -- Som Revisor omvaldes Ernst & Young Ltd, i Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma. -- Ersättning: -- Maximalt EUR 900 000 som total fast ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret 2019. -- Maximalt EUR 3 200 000 som total fast ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2019. -- Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2017 om maximalt EUR 600 000. Dessutom informerade CFO Thomas Lindberg, om väsentliga händelser under 2017 samt första kvartal 2018. För ytterligare information kontakta CEO Martin Nordin +41 797 992758 Attachment -- Pressmeddelande Årsstämma 2018 04 25.docx https://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/b67f1fdd-059e-44e1-89bd-4e2f4ea206e8

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2018 11:00 ET (15:00 GMT)