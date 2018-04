Deutschland wird erstmals an einer Syrien-Kerngruppe zur Lösung des andauernden Bürgerkriegs teilnehmen. Außenminister Maas reist dafür nach Paris.

Bundesaußenminister Heiko Maas wird am Donnerstagabend an einem weiteren Syrien-Treffen teilnehmen, bei dem eine neue diplomatische Initiative für eine Friedenslösung nach sieben Jahren Bürgerkrieg vorbereitet werden soll. Auf Einladung Frankreichs soll in Paris eine kleine Kerngruppe westlicher Staaten mit Partnern aus der Nahostregion unter anderem darüber beraten, wie man mit Russland wieder ins Gespräch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...