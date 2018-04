Mainz (ots) - ZDF Mainz, Planungsredaktion, Tel. 06131 - 7015245/34 Mainz, 25. April 2018/pl2504n1.doc



Mi., 2.5.



22.45 ZDFzoom (VPS 23.15/HD/UT) MeToo - Zwischen Anmache und Machtmissbrauch Film von Hilde Buder-Monath, Andrea Gries, Andrea Schreiber Kamera: Leendert de Jong, Hartmut Seifert Deutschland 2018



0.45 Macho, Macht, Missbrauch - Der Fall des Harvey Weinstein (HD) Film von Jane McMullen und Leo Telling Kamera: Jay Dacey, Jason Longo, Nick Higgins USA 2018



3.30 ZDFzoom (VPS 2.50/HD/UT) MeToo - Zwischen Anmache und Machtmissbrauch Film von Hilde Buder-Monath, Andrea Gries, Andrea Schreiber (von 22.45 Uhr) Kamera: Leendert de Jong, Hartmut Seifert Deutschland 2018



4.00 Macho, Macht, Missbrauch - Der Fall des Harvey Weinstein (HD) Film von Jane McMullen und Leo Telling (von 0.45 Uhr) Kamera: Jay Dacey, Jason Longo, Nick Higgins USA 2018



Woche 21/18



Fr., 25.5.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Woche 22/18



Do., 31.5.



9.05 Volle Kanne - Service täglich (HD) Mythos 1968 - was bleibt? Moderation: Ingo Nommsen



Woche 23/18



Mo., 4.6.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Christian Sievers



Di., 5.6.



22.15 37° Was bin ich ohne dich? Bitte Ergänzung beachten: Film von Caroline Haertel



