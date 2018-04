Die deutsche Industrie profitiert davon, dass immer mehr Menschen in Flugzeuge steigen. Bei Berlin beginnt nun die Luftfahrtmesse ILA. Zum Auftakt macht die Bundeskanzlerin einen literarischen Ausflug.

Die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie schrieb im Jahr 2017 Rekordzahlen. Der Branchenumsatz stieg um 6 Prozent und erreichte erstmals 40 Milliarden Euro. Wachstumstreiber war vor allem die zivile Luftfahrt, wo neue Flugzeuge weiter stark gefragt sind. Mit 109 500 Beschäftigten arbeiten in der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie so viele Menschen wie nie zuvor. Bei der Luftfahrtmesse ILA, die am Mittwoche nahe Berlin eröffnet wurde, hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Ansprache für die erfolgreiche Branche.

Darin rief sie junge Frauen und Männer dazu auf, Berufe in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu ergreifen. "Hightech made in Germany macht uns zu guten und gefragten ...

