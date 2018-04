Frankfurt/Oder (ots) - Agenturmeldung der Märkischen Oderzeitung Frankfurt (Oder)



Frankfurt (Oder). Carola Czempik (Malerei), Dorit Trebeljahr (Plastik) und Frank Diersch (Grafik) sind die diesjährigen Preisträger des Brandenburgischen Kunstpreises der Märkischen Oderzeitung und der Stiftung Schloss Neuhardenberg. Der erstmals vergebene Preis in der Kategorie Fotografie geht an Göran Gnaudschun. Das entschied am Mittwoch eine Jury unter Vorsitz des Projektleiters des MOZ-Kunstpreises, Frank Mangelsdorf. Insgesamt 338 Künstlerinnen und Künstler hatten sich in diesem Jahr um die zum 15. Mal ausgelobte Auszeichnung beworben. Mehr als 60 kamen in die Endauswahl; ihre Werke werden ab 1. Juli im Anschluss an die Preisverleihung in einer Ausstellung im Schloss Neuhardenberg zu sehen sein. +++



