Gerald Harml war bisher für die strategische Unternehmensentwicklung bei Get Air verantwortlich. Zuletzt war er Leiter des strategischen Geschäftsfeldes »Lüften & Ventilation«.

Als neuer Geschäftsführer will Harml die Positionierung von Get Air im Bereich der dezentralen Lüftung weiter forcieren. Zusätzlich soll das Thema Digitalisierung stärker in den Fokus der Unternehmensstrategie rücken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...