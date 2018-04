Der Koalitionsvertrag der Groko sieht eine Prüfung einer CO2-Abgabe vor. Die SPD fordert eine Debatte, die Union lehnt die Option kategorisch ab.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze wirbt für eine CO2-Abgabe auf Treibstoff oder Heizöl und trifft damit auf Widerstand in der Union "Klar ist, dass unser derzeitiges System der Bepreisung von fossilen und erneuerbaren Energien nicht auf ewig so bleiben kann, wie es ist", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch. "Ich will, dass wir darüber diskutieren, welche Modelle es für CO2-Preise eigentlich gibt, die Bürgerinnen und Bürger nicht stärker belasten und trotzdem Anreize bieten, CO2 zu reduzieren."

Es gehe darum, den Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien zu schaffen. Ein Abgabe auf fossile Energieträger könne im Gegenzug Ökostrom billiger machen. Für Kraftwerke und die Industrie gebe es bereits einen Preis im europäischen Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten. ...

