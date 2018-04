Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ludwigsburg (pta029/25.04.2018/18:00) - Die im m:access der Börse München gelistete IT Competence Group SE hat am vergangenen Freitag, 20.4.2018, interessierte Investoren zur Veranstaltung "Digital Transformation in der Praxis" begrüßt. Das Event des IT-Dienstleisters fand in München in der Zentrale seines Partners Microsoft statt.



Ziel der Veranstaltung war es den Gästen einen Einblick zum aktuellen Trendthema digitale Transformation zu geben. Anhand von konkreten Kundenprojekten wurden neben dem "Digitalen Arbeitsplatz der Zukunft" Themen wie IT-Automatisierung, IT-Security und IoT mittels Mixed Reality beleuchtet.



Neben dem Produktportfolio der IT Competence Group wurde die Unternehmensstrategie der nächsten Jahre erläutert. Der Dienstleister beabsichtigt jährlich mehrere größere digitale Transformationen bei seinen Kunden zu begleiten. Nach dem erfolgreichen Projektabschluss sollen die Kunden dann langfristig in den Bereich Managed Service übertragen werden. Ziel ist es dieses Segment in den kommenden Jahren deutlich auszubauen.



Abgerundet wurde das Programm durch eine KeyNote von Gregor Biehler, General Manager One Commercial Partner von Microsoft Deutschland.



Die Präsentation zur Veranstaltung steht auf der Unternehmenshomepage im Bereich Investoren/Unternehmensportrait zum Download zur Verfügung.



