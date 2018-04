Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Minus geschlossen. Dabei schlugen vor allem die erneute Zinsangst sowie geopolitische Sorgen auf die Kauflaune der Investoren. Aussagen von US-Präsident Donald Trump hatten Sorgen um das Atomabkommen mit Teheran hervorgerufen. Noch grössere Beachtung fanden an den Märkten aber die steigenden Renditen für US-Staatsanleihen. Diese erwiesen sich als grösster Belastungsfaktor. Die Papiere rentieren inzwischen so gut wie seit Januar 2014 nicht mehr, was ihre Attraktivität gegenüber den Aktien steigen lässt.

"Viele Anleger fühlen sich gerade daran erinnert, dass sie gegen steigende Zinserwartungen und das Ende einer Politik des billigen Geldes anstehen müssen", kommentierte ein Marktbeobachter das Geschehen. Nachdem kurz vor Börsenschluss in der Schweiz die Wall Street ihre anfänglichen Verluste weitgehend abschütteln konnte, erholte sich auch der SMI immerhin etwas von seinen Tagestiefstwerten. Gestiegene Rohöllagerbestände in den USA liessen den Ölpreis zurückfallen und dämpften ein wenig die Inflationssorgen. Hierzulande stemmte sich die Credit Suisse-Aktie klar gegen den Negativtrend, nachdem die Grossbank einen überraschend hohen Gewinn im ersten Quartal erzielt hatte.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Mittwoch -0,64 Prozent tiefer bei 8'740,96 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,86 Prozent auf 1'445,45 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor ...

