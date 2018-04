Der Fall um die suspendierte Bremer BAMF-Referatsleiterin bleibt weiter unklar. Ein Schlaglicht wirft die Affäre vor allem auf die systematischen Probleme in der Behörde, die der Zahlendruck mit sich bringt.

Im Fall der suspendierten Referatsleiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bleiben nach der jüngsten Sitzung des Innenausschusses mehr offene Fragen als Antworten - und die meisten dieser Fragen betreffen nicht den konkreten Fall, sondern die strukturellen Mängel innerhalb der Behörde.

Zwei Stunden standen Jutta Cordt, die Präsidentin des BAMF, und Stephan Meyer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, den Mitgliedern des Ausschusses am Mittwoch Rede und Antwort, ohne substanziell neue Informationen zum Fall der suspendierten Bremer Referatsleiterin zu liefern.

Diese ist seit 1993 in der Behörde tätig. In der Außenstelle, die sie leitete, sollen mindestens 1200 Fälle von Asyl positiv beschieden worden sein, ohne das dafür eine rechtliche Grundlage vorlag. Es soll sich zum Großteil um Kurden jesidischen Glaubens gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bestechlichkeit und "bandenmäßiger Verleitung zu missbräuchlichen Antragsstellungen."

Teilnehmerkreisen zufolge soll es in dem möglichen Betrugsfall weitere Beteiligte innerhalb des BAMF gegeben haben. Insgesamt habe die Staatsanwaltschaft elf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vernommen, einige davon als Zeugen.

Der Parlamentarische Staatssekretär Meyer betonte laut Teilnehmerkreisen mehrfach, dass es sich um kriminelles Gebaren gehandelt habe. Weitere Details nannte er aber nicht und wiederholte, was bisher bekannt ist: In den monierten Fällen sollen bei den Asylsuchenden Identitätsprüfungen nicht vorgenommen worden sein, Dokumente seien nicht überprüft worden und die Außenstelle Bremen habe Fälle aus anderen Bundesländern, darunter Niedersachsen, an sich gerissen.

Das hatte eine Untersuchung der Innenrevision ergeben, die sich bundesweit 4500 Asylfälle angeschaut hatte, nachdem der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius am 21. September an den damaligen BAMF-Leiter Frank-Jürgen Weise schrieb. Nach einem in letzter Sekunde gestoppten Abschiebeflug, an dessen Verhinderung die Außenstelle Bremen beteiligt war, schrieb Pistorius: Die Verfahrensweise sei "nicht im Ansatz nachvollziehbar und wirft grundsätzliche Fragen der Zusammenarbeit mit den kommunalen Ausländerbehörden auf, die dringend geklärt werden müssen". Die große Frage lautete: Warum greift die Bremer BAMF-Außenstelle in Fälle aus Niedersachen ein?

Im Innenausschuss wurde deutlich: Es gibt innerhalb des BAMF keine verbindlichen Regelungen dazu, wann Fälle an andere Außenstellen abgegeben werden dürfen. BAMF-Präsidentin Cordt kündigte an, das zu ändern. Eine Grünen-Abgeordnete aus Niedersachen ...

