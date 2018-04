Stuttgart (ots) -



"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin am Donnerstag, 26. April 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg



Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin des Südwestrundfunks (SWR).



Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:



Gewalt an baden-württembergischen Schulen



Tatort Schule: Beleidigen, mobben, prügeln sind hier keine Seltenheit. Die Opfer sind Mitschülerinnen und Mitschüler, auch Lehrerinnen und Lehrer werden angegriffen. Es fehle vielen Kindern und Jugendlichen an Respekt, beklagen Lehrkräfte. Und von Eltern sei oft keine Unterstützung zu erwarten. Die Kriminalstatistik 2017 vermeldet mehr als 13.000 Delikte an Schulen - ein Anstieg um fünf Prozent. Die zahlreichen Anti-Gewalt- und Präventionsprogramme des Landes konnten das offenbar nicht verhindern. Was läuft schief im Klassenzimmer? Gast im Studio ist Michael Gomolzig, stellvertretender Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE).



Vor Ort - bei Lehrern und Schülern



Vor-Ort-Reporterin Alix Koch trifft zwei Lehrerinnen, die von ihrem alltäglichen Kampf in der Schule berichten. Ein Schüler schlug eine von ihnen mit der Faust ins Gesicht.



Unfälle mit Maibäumen



Überall im Land werden in diesen Tagen wieder Maibäume aufgestellt. Immer wieder gerät der bis zu 35 Meter hohe Stamm außer Kontrolle. Die Folge sind Verletzte und sogar Tote.



Rowdys auf zwei Rädern



Mit dem Frühling kommt die Fahrradzeit. Zum Leidwesen vieler Autofahrer und Fußgänger. Rücksichtslose Radler rasen über Gehwege und ignorieren rote Ampeln. Die Straße wird zum Kampfgebiet.



SWR Pendlerwoche - die nervige Parkplatzsuche



Park & Ride-Parkplätze im Land wirken oft eher abschreckend als einladend auf Pendlerinnen und Pendler, die mit Bus und Bahn zur Arbeit kommen. Viele sind überfüllt, teuer und verschmutzt. Das motiviert nicht, vom Auto auf die Bahn umzusteigen.



Streit um Fischzucht



Seit Jahren werden am Bodensee deutlich mehr Felchen gegessen als die Bodenseefischer fangen können. Deshalb plant eine Genossenschaft nun eine Aquakultur nach norwegischem Vorbild - mitten im See. Diese Pläne stoßen auf Widerstand.



"Zur Sache Baden-Württemberg"



Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Stephanie Haiber berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger(innen) via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



