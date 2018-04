Rückführungszentren seien bereits kritisiert worden, bevor überhaupt klar war, wovon die Rede ist - so der Innenminister. Er hält an der Idee fest.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die geplanten Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungszentren für Flüchtlinge verteidigt. Es gebe Gruppierungen, die diese Einrichtungen schon kritisierten, bevor die Regierung selbst wisse, wie die Anker-Zentren genau zusammengesetzt werden sollten oder wer dort für die Sicherheit sorgen solle, sagte Seehofer am Mittwoch in Berlin. Er wolle, dass die ersten Einrichtungen im August/September in Betrieb genommen würden. "Dort soll alles konzentriert werden und in überschaubarer Zeit entschieden werden", sagte der CSU-Vorsitzende. ...

