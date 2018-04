Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Seit wenigen Tagen dreht das ZDF in Euskirchen/Nordrhein-Westfalen und Duisburg die Doku-Reihe "Digiclash: Der Generationen-Contest" für den diesjährigen KiKA-Themenschwerpunkt im Rahmen der Reihe "Der Goldene Tabaluga". In den acht Folgen dreht sich alles um den Umgang mit dem digitalisierten Alltag: In einem Wettbewerb treten vier internetbegeisterte Jugendliche gegen vier internetskeptische Senioren an. Regie führt Bettina Herzer, von ihr stammt auch das Drehbuch.



Die Vertreter der jungen digitalen Generation bewegen sich acht Tage lang komplett "offline" - gemeinsam in einem Haus, das ausgestattet ist wie zu Großmutters Zeiten. Währenddessen ziehen die Vertreter der Großelterngeneration in ein Smart-Haus mit moderner, App-gesteuerter Technik ein und müssen sich als digitale Neulinge bewähren. Beide Gruppen spielen um den "Goldenen Tabaluga 2018". Wer kommt mit den Herausforderungen besser klar? Moderatorin Julia Krüger diskutiert in jeder Folge mit beiden Gruppen über ihre Erfahrungen in der jeweils fremden Welt.



"Digiclash: Der Generationen-Contest" ist eine Produktion der E+U-TV Köln (Produzent: Georg Bussek) im Auftrag des ZDF. Die verantwortliche ZDF-Redaktion hat Gordana Großmann. Gedreht wird bis 30. April 2018, die Ausstrahlung ist für Herbst 2018 bei KiKA geplant.



http://zdftivi.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/digiclash



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121