Halle (ots) - Das bundesweite Treffen des Rechtsaußen-Flügels der AfD will wachsen. Statt 700 Gästen will die Gruppe um Björn Höcke (Thüringen) und André Poggenburg (Sachsen-Anhalt) in diesem Jahr 1000 Besucher empfangen. Dafür wird das sogenannte Kyffhäusertreffen aus Thüringen nach Sachsen-Anhalt verlegt. Das bestätigte Poggenburg der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagsausgabe). "Wir hatten jedes Mal deutlich mehr Anfragen als freie Plätze, es gab dadurch schon Missstimmungen", sagte Poggenburg. Der bisherige Veranstaltungsort unterhalb des Kyffhäuserdenkmals reiche nicht mehr aus. Als neuer Treffpunkt dient am 23. Juni Schloss Burgscheidungen im Burgenlandkreis.



Schlossbesitzer Bernd Artinger bestätigte den Mietvertrag. Er sei kein AfD-Wähler, sagte er. Er müsse aber das historische Gebäude unterhalten und sei auf Einnahmen angewiesen. "Es ist eine geschäftlicher Entscheidung. Ich brauche hier jeden Cent", sagte er dem Blatt. Gegen die AfD gebe es kein Verbotsverfahren, sie sei im Bundestag vertreten. "Ich vermiete deshalb, so wie ich das Schloss auch an die SPD oder die CDU vermieten würde."



