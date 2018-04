Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Wacker Chemie von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 97 auf 175 Euro angehoben. Das Geschäft mit Siliconprodukten dürfte der Wachstumstreiber für den Spezialchemiekonzern bleiben, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem werde der Bereich Polysilizium, lange Jahre das Problemkind des Unternehmens, in den kommenden Jahren ebenfalls einen Beitrag zum Gewinn beisteuern./bek/gl

Datum der Analyse: 25.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000WCH8881

AXC0355 2018-04-25/19:01