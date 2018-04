Alphabet (Google) hat am Montag die Ergebnisse per erstes Quartal 2018 präsentiert und die Analystenerwartungen in so gut wie allen Belangen übertreffen können. Doch das hinderte Anleger nicht daran, am zukünftigen Wachstum zu zweifeln, wie die Kursentwicklung in dieser Woche andeutet. Am Mittwochnachmittag steht ein Wochenminus von über 5,5 % zu Buche. Kurz zusammengefasst, sehen einige Marktbeobachter die weiter steigenden Ausgaben kritisch.

Traffic Acquisition Costs steigen weiter

So ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...