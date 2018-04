Nachdem die Boeing-Aktie im vergangenen Jahr zu den am besten laufenden Werten innerhalb des Dow Jones Industrial Average Index gehörte, wurde auch sie vor einer größeren Korrektur in diesem Jahr nicht verschont. Allerdings dürften die hauptsächlichen Gründe für die Schwäche nicht Erwartungen an die veröffentlichten Quartalsergebnisse sein, sondern zum einen die angekündigten Tarife der USA auf Stahl sowie Aluminium und die Unsicherheiten ausgehend von einem möglichen Handelskrieg zwischen China ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...