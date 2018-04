Leverkusen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Anwendung begleitet Betroffene wie ein Coach



- Information, Motivationshilfe und Erinnerungsfunktion für die 2+4 Wochen- Kurztherapie* mit Canesten® Extra



Nagelpilz ist weit verbreitet. Und die meisten Betroffenen glauben, dass er nur schwer und langwierig zu behandeln ist. Doch eine neue App in Verbindung mit einer bewährten Kurztherapie bietet Nagelpilz Erkrankten nun eine zeitgemäße Möglichkeit an, ihr lästiges Leiden schnell und effektiv zu behandeln.



Bei leichtem bis mittelschwerem Nagelpilz bietet die effektive Canesten® Extra 2+4 Wochen-Kurztherapie die kürzeste Dauer.** Doch entscheidend für den Behandlungserfolg ist die Therapietreue - und da kann ab sofort der SpringerCoach Nagelpilz, die neue App fürs Smartphone, helfen. Die digitale Lösung, die von Bayer in Kooperation mit dem Fachverlag Springer Medizin entwickelt wurde, unterstützt die 2+4 Wochen-Kurztherapie mit Canesten® Extra. Mit Erinnerungsfunktion, Motivationshilfen und Anwendervideos begleitet sie Betroffene während der Kurztherapie gegen Nagelpilz. Erhältlich ist die App als kostenfreier Download im App Store oder bei Google Play.



Schnell wirkende Therapie laut Umfrage erwünscht



Zahlreiche Patienten glauben immer noch, dass die Bekämpfung von Nagelpilz eine monatelange Prozedur ist, bei der zum Beispiel tagtäglich ein Nagellack auf die erkrankten Nagelpartien aufgetragen werden muss. Das ist vielen zu zeitaufwändig. 95 Prozent wünschen sich eine Therapie, die bereits nach zwei Wochen einen sichtbaren Behandlungsfortschritt zeigt, so die Ergebnisse einer aktuellen Forsa-Umfrage unter mehr als 1.000 Erwachsenen in Deutschland (1). Nicht nur, weil der Nagelpilz als unschön empfunden wird, sondern die Mehrheit (68 Prozent) auch um die hohe Ansteckungsgefahr weiß.



Anwender zeigen sich zufrieden



Im Vergleich zu herkömmlichen Behandlungen mit Nagellacken ist die Anwendungsdauer für die 2+4 Wochen-Kurztherapie mit Canesten® Extra gering: Innerhalb von 14 Tagen lassen sich mit der Harnstoff- und Bifonazol-haltigen Salbe aus dem Canesten® Extra Nagelset die infizierten Nagelbereiche aufweichen und schmerzfrei entfernen. Eine vierwöchige Weiterbehandlung mit der Canesten® Extra Creme dient der Bekämpfung der Resterreger im Nagelbett (2). Danach kann der Nagel gesund nachwachsen. Anwender zeigen sich zufrieden: In einer aktuellen nichtinterventionellen Studie (3) gaben 90 Prozent an, dass sie diese Präparate wiederverwenden und weiterempfehlen würden. Dazu Professor Dr. Hans-Jürgen Tietz vom Institut für Pilzkrankheiten in Berlin, mycoclinic: "Hintergrund für diese Aussage dürfte das Gesamtpaket aus effektiver Wirksamkeit, guter Verträglichkeit, einfacher Anwendung sowie vergleichsweise kurzer Therapiedauer sein."



Smart motiviert: Eine App für mehr Therapieerfolg



"Los geht's! Phase 1 der Behandlung Ihres Nagelpilzes startet." So werden die Anwender begrüßt. Betroffene müssen zunächst mithilfe einer Bildergalerie Angaben zum Stadium ihrer Erkrankung machen. Danach wird nur noch die Uhrzeit eingegeben, zu der an den jeweiligen Behandlungstagen die Erinnerungsglocke läuten soll, damit die Therapie nicht vergessen wird.



Mit Worten wie "Der Countdown läuft, spätestens am zehnten Tag sind Ihre infizierten Nagelteile in der Regel entfernt!", "Drücken Sie auf die Tube - fast ist es geschafft!" motiviert die App wie ein guter Coach jeden Tag aufs Neue, die Behandlung fortzusetzen. Zusätzlich können sich Nutzer die einzelnen Behandlungsschritte im Video ansehen. Weitere Filme zeigen ebenfalls schrittweise, wie ein Patient die Therapie bereits erfolgreich durchgeführt hat. Der FAQ-Bereich beinhaltet Antworten zu den häufigsten Fragen rund um das Thema Nagelpilz und zur 2+4 Wochen-Kurztherapie*. Unter dem Menüpunkt Ratgeber erhält der Nutzer Informationen darüber, wie Nagelpilz entsteht und wie eine erneute Infektion verhindern werden kann.



Wer den Nagelpilz erfolgreich bekämpft hat, sollte darauf achten, ihn nicht wieder zum Zuge kommen zu lassen. Zur Vorbeugung sollte auf gutes Schuhwerk und Socken aus Naturfasern geachtet werden. Zudem gilt: Füße trocken halten, barfuß nur mit Bedacht gehen und die Nägel richtig pflegen. Weitere Tipps rund um das Thema Nagelpilz gibt es hier: www.canesten.de/de/hautgesundheit.



1) Forsa-Umfrage im Juli 2017 unter 1.000 Erwachsenen in Deutschland 2) Fachinformation Canesten® Extra Nagelset, Stand Juni 2015 3) Apothekenbasierte Beobachtungsstudie Tietz HJ et al., Apotheken-Depesche 2017;24(4):22-26



* Nur der infizierte Teil des Nagels wird entfernt. Nach vier Wochen Weiterbehandlung mit der Canesten® Extra Creme kann der entfernte Nagelteil gesund nachwachsen.



** zur äußerlichen Anwendung



Über Bayer



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der Konzern mit rund 99.800 Beschäftigten einen Umsatz von 35,0 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,4 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de



Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit Animal Health in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de



Ihr Ansprechpartner:



Erwin Filter, Tel. +49 214 30-57280, Fax: +49 214 30-57283 E-Mail: erwin.filter@bayer.com



Mehr Informationen unter presse.bayer.de Folgen Sie uns auf Twitter: twitter.com/BayerPresse_DE



ef (2018-0105)



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



OTS: Bayer Vital GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113164.rss2



Pressekontakt: Bayer Vital GmbH Erwin Filter Tel.: +49 214 30-57280 Fax: +49 214 30-57283 E-Mail: erwin.filter@bayer.com



Brickenkamp-PR GmbH Sylvia Dieckmann Dionysiusstraße 154 47798 Krefeld Tel.: 02151 6214600 Fax: 02151 6214602 E-Mail: dieckmann@brickenkamp.de