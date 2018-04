Von Doug Cameron

CHICAGO (Dow Jones)--Der US-Flugzeugbauer Boeing will bis Jahresende eine neue Fabrik in China in Betrieb nehmen. In dem Werk in der Nähe von Schanghai sollen einige seiner 737-Modelle fertiggestellt werden, teilte die Boeing Co mit. Der Bau sei bereits im Gange, sagte CEO Dennis Muilenburg am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zu den Erstquartalszahlen.

Der US-Konzern liefert ein Fünftel seiner Maschinen nach China. Das neue Werk, in dem Sitze und andere Komponenten wie z.B. Bordunterhaltungssysteme in die Flugzeuge eingebaut werden sollen, wurde von US-Präsident Donald Trump als Beispiel für die Verlagerung von US-Jobs nach Übersee genannt.

Muilenburg sagte dazu, solche Werke im Ausland seien keine direkte Bedrohung für Arbeitsplätze in den USA. Sie würden vielmehr dazu beitragen, diese zu erhalten und neue Stellen zu schaffen. Außerdem sei das Werk, ein Joint Venture mit der staatlich kontrollierten Commercial Aircraft Corp. of China Ltd, wichtig, damit Boeing in China Geschäfte machen könne. Der europäische Konkurrent Airbus fertige bereits in China.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2018 13:41 ET (17:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.