Selbst der Besuch von Emmanuel Macon bei US-Präsident Trump half dem Iran-Abkommen nicht. Die wichtigsten Antworten zum transatlantischen Atomstreit.

Für die Europäer ist es ein Glanzstück der Diplomatie, für US-Präsident Donald Trump der schlechteste Deal aller Zeiten: Das Abkommen zur Begrenzung des iranischen Nuklearprogramms spaltet den Westen. Das musste jüngst Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seinem USA-Besuch wieder erfahren. Es sei schwer, den US-Präsidenten von Positionen abzubringen, die er mehrfach öffentlich geäußert hat, sagte Macron, und meinte damit den Dissens um das Iran-Abkommen.

Bis zum 12. Mai muss die US-Regierung entscheiden, ob sie sich weiter an die Vereinbarungen halten will. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum transatlantischen Atomstreit:

Was regelt das Abkommen?

Das Abkommen, im Fachjargon Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), wurde im Juli 2015 nach 20 Verhandlungsrunden unterzeichnet und trat im Januar 2016 in Kraft. Vertragspartner sind die Vetomächte des Uno-Sicherheitsrats (USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China) plus Deutschland auf der einen und Iran auf der anderen Seite.

Der Deal beschränkt sich auf den Streit um das iranische Atomprogramm. Themen wie Menschenrechte oder Irans Unterstützung für Terrororganisationen und schiitische Milizen wurden ausgeklammert, um die Verhandlungen nicht zu überfrachten.

Welche Vorschriften macht das Abkommen Iran?

Der Vertrag hat dem iranischen Atomprogramm ...

