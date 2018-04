Mannheimer Morgen wundert sich über die Diesel-Revolution. Überschrift: Erstaunliche Wende Noch sind die spektakulären Verbesserungen der Dieselmotoren nur Angaben eines Konzerns, der unter der Krise der umstrittenen Antriebstechnologie besonders leidet. Bestätigten unabhängige Experten und amtliche Genehmigungsbehörden aber die radikal gesenkten Schadstoffwerte, dürfen die Probleme des Diesel als gelöst gelten. Denn der Selbstzünder war ja schon immer verbrauchsgünstiger und hatte dadurch beim Klimagas Kohlendioxid Vorteile. Bestätigt sich das alles, wäre es eine Revolution mit vorhandener Technik. Das klingt fast unglaublich, nach den jahrelangen Querelen um Abgasschummeleien und manchmal auch handfestem Betrug. Längst ist auch Bosch als Mitwisser und Mithelfer ins Visier der deutschen Ermittler und der amerikanischen Sammelklagen-Anwälte geraten. Ein Ende der Auseinandersetzungen ist nicht in Sicht. Deshalb weiß niemand, ob die neue Technikgeneration vielleicht für den Diesel doch schon zu spät kommt. Denn bis die Hersteller bei Modellwechseln die überarbeiteten Motoren einbauen, vergehen in vielen Fällen zwei, drei Jahre. Diese Verzögerung bringt die Politik richtig in die Zwickmühle. Sie muss den Bürgern in den Städten und den Gerichten schnell wirkende Verbesserungen vorweisen, um Fahrverbote zu vermeiden. Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass der neue Bundesverkehrsminister sich mit den Ländern zusammensetzen würde, um ein Luftreinhaltekonzept aus einem Guss zu entwickeln, das die neue Situation berücksichtigt. Einen Versuch wäre das trotz der ideologischen Gegensätze wert. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

April 25, 2018 14:01 ET (18:01 GMT)