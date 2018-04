Der nächste Schritt in Richtung Automatisierung bei Packsize führt durch den Einsatz eines Roboters zu effizienterer Kartonproduktion und höherem Output, die Erfordernis manueller Arbeit wird deutlich reduziert.

Packsize präsentierte heute den PackBot, einen industriellen Roboter, der den Produktionsprozess maßgenauer Verpackungen aus Wellpappe deutlich weniger abhängig von manuellem Arbeitseinsatz macht. Der PackBot, ein Beispiel für die Globale und Modulare Architektur (GMA) bei Packsize, ist ein On Demand Packagingsystem mit Einsatz von Robotik, das den nächsten großen Schritt in Richtung Automatisierung in den Verpackungslinien moderner Unternehmen darstellt.

Das mit der PackNetProduktions- und Optimierungssoftware ausgerüstete PackBot-System wurde heute zum ersten Mal in Europas größtem Forum für innovative Verpackungslösungen, dem neuen Competence Center Packaging in Langenberg, präsentiert.

Als Ergänzung zum bewährten Portfolio erstklassiger On Demand Packaging-Systeme auch Maßkartonmaschinen oder Smarte Verpackungssysteme genannt bietet der PackBot eine effiziente Lösung für drängende Probleme im Bereich der Fertigung und der Lieferkette wie den Mangel an Fachkräften oder die Optimierung von Taktzeiten, Durchsatz, und Zuverlässigkeit.

"Der PackBot ist ein wertvoller Beitrag für globale Trends wie Smart Manufacturing und Warehousing", meinte Packsize Chef-Wissenschaftler Niklas Pettersson. "Die steigende Konsumentennachfrage nach nachhaltig verpackten Produkten lenkt den Fokus der Industrie stärker auf Optimierungen in diesem Bereich. Zugleich fällt es Produktionsleitern und Vertriebszentren am Arbeitsmarkt immer schwerer, geeignetes Personal zu finden. Packsize konzentriert sich seit jeher auf Nachhaltigkeit und Automatisierung im Verpackungsprozess. Die patentierte automatische Kartonaufrichtung durch den PackBot kennzeichnet eine revolutionäre Neuerung von On Demand PackagingSystemen."

Diese smarte Form der Kartonherstellung erfüllt auch das Versprechen der GMA bezüglich schnellerer und kundenbezogener Maschinenentwicklung. Mit seiner proprietären und modularen Technologie kann das PackBot System auf spezielle Kundenanforderungen zugeschnitten und individuell angefertigt werden.

Zusammen mit den Kooperationspartnern Becker Verpackungstechnologie und Becker Sondermaschinen-Bau bietet Packsize im neuen Competence Center Packaging Raum für Projektgespräche und Workshops zu innovativen Verpackungslösungen, auch der neue PackBot kann dort projektiert und bestellt werden.

Über Packsize

Packsize ist ein weltweit operierendes Technologieunternehmen mit Sitz in Salt Lake City, Utah, USA. Die Packsize GmbH leitet die europäischen Aktivitäten des Unternehmens und hat ihren Sitz in Herford. Packsize entwickelt, produziert und vertreibt On Demand Packaging-Software, -Systeme und -Lösungen. Packsize ermöglicht Herstellern, für jedes Produkt genau im Moment des Bedarfes den passgenauen Karton herzustellen und bereitet On Demand Packaging mit Packaging 4.0 Digitalisierungslösungen für die vierte Industrielle Revolution vor weshalb führende Markenhersteller "Smart Packaging for a Healthy Planet" für sich entdeckt haben, finden Sie auf www.de.packsize.com, unter +49 5221 27602 0 sowie auf Xing und LinkedIn.

