Wirecard wurde am Dienstag und am Mittwoch wieder etwas schwächer. Dies ist in den Augen von Chartanalysten jedoch nicht gravierend, denn die Rahmenbedingungen sind ausgesprochen gut. Die Aktie habe die Chance, bis auf Kurse von 150 Euro zu klettern. Widerstände zeigen sich dabei nicht. Im Einzelnen: Wirecard befindet sich im charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei hat die Aktie in den vergangenen Wochen einige Short-Attacken überstehen müssen. Dies ist allerdings nicht weiter schlimm, denn die ... (Frank Holbaum)

