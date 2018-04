Halle (ots) - Es ist eine Versammlung von Menschen, die erhebende Regungen empfinden, wenn jemand von einer "tausendjährigen Geschichte" Deutschlands schwärmt. Das Kyffhäusertreffen steht für jene in der AfD, die Aggressionen gegen Muslime, gegen Ausländer, gegen alle anderen Parteien nicht bremsen wollen. Während die Parteispitze und viele Bundestagsabgeordnete auf Mäßigung drängen, auf etwas weniger beleidigende Formulierungen, wollen Höcke und Poggenburg austeilen. Beide stehen deshalb unter Beobachtung. Gegen Höcke läuft ein Ausschlussverfahren, er hält sich seither zurück. Poggenburg hat zwar bereits zwei Abmahnungen. Seit dem erzwungenen Rücktritt als Partei- und Fraktionschef muss er aber weniger Rücksicht nehmen. Poggenburg sucht erkennbar nach einer neuen Rolle. Als Hinterbänkler im Landtag an Sachthemen zu arbeiten, ist ihm zu wenig. Er wird die von ihm durchgesetzte Extremismus-Kommission im Landtag zum Spektakel machen. Und er wird das Kyffhäusertreffen nutzen, um bundesweit weitere Unterstützer zu sammeln.



