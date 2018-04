Über Jahre hinweg hatten Anleger im Rohstoffsektor wenig Grund zur Freude. Doch nun ändert sich dies - und zwar mitunter ziemlich rasant. Zahlreiche Rohstoffe haben klare Kaufsignale generiert, viele weitere stehen kurz davor. Denn nachdem die Anleihen, Immobilien- und Aktienmärkte bereits kräftig von der ultralockeren Geldpolitik profitiert haben, wäre - wie es auch bei vergangenen Börsenzyklen mehrfach der Fall war - jetzt der Rohstoffsektor an der Reihe. Da im Zuge anhaltend niedriger Preise vielfach zu wenig in neue Förderkapazitäten investiert worden ist, drohen bei strategisch wichtigen Rohstoffen nun Engpässe. Denn die Weltkonjunktur brummt und China sowie andere aufstrebende Schwellenländer gieren nach Rohöl, Kupfer & Co.

Den vollständigen Artikel lesen ...