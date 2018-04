Der Wissenschaftsverlag könnte am 9. Mai den bislang zweitgrößten Börsengang in Frankfurt in diesem Jahr hinlegen. Mit dem Erlös sollen Schulden abgebaut werden.

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature steuert auf den zweitgrößten Börsengang in diesem Jahr in Deutschland zu. Die Emission soll bis zu 1,6 Milliarden Euro schwer werden, wie das von der Verlagsgruppe Holtzbrinck und dem Finanzinvestor BC Partners kontrollierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zuvor wurden 1,2 Milliarden Euro als Ziel genannt.

Von dem Erlös sollen 1,2 Milliarden Euro an Springer Nature gehen, die der Verlag zum Schuldenabbau nutzen will. Der restliche Erlös geht an BC Partners.

Springer Nature bringt jährlich rund 13.000 Buchtitel auf den Markt und verlegt fast 3000 Fachzeitschriften wie das Wissenschaftsmagazin "Nature" - die meisten davon online. Mit dem Berliner Verlagskonzern Axel Springer hat Springer Nature nichts zu tun.

Der Wissenschaftsverlag kam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...