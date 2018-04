Freiburg (ots) - Emmanuel Macron hat so ziemlich alles ertragen, was ein Staatsbesucher im Revier Donald Trumps zu ertragen hat. So viel Händeschütteln, so viel Schulterklopfen, so viele Männerküsse hat man lange nicht erlebt im Weißen Haus. (...) Macron geht ein hohes Risiko ein. (...) Indem der Internationalist Macron den Nationalisten Trump umgarnt, will er - weit über die Causa Iran hinaus - eine stabile Beziehung zu Trump aufbauen. Nur: In dessen Denken ist jede politische Beziehung ein Geschäft für sich und damit erneut verhandelbar, wenn es die Interessen gebieten. Macron könnte am Ende mit leeren Händen dastehen.



