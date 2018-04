Chiquita will sich in Europa wieder zum Thema machen mit einer neuen Kampagne auf vielen Kanälen, welche die lokalen Besonderheiten bewirbt. Poster "Chiquita ist stets die beste Wahl" (auf Italienisch). Foto © Chiquita Kampagne "Chiquita ist stets die beste Wahl" Nach dem Erfolg von "Just Smile", die Maxi-Werbetafelkampagne, die in den letzten zwei...

Den vollständigen Artikel lesen ...