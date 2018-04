Ein Test mit Netzen auf der Plantage Howard Hansen's Grove, in Tasmanien, der als eine "Future Orchards®"-Fokusplantage durchgeführt wurde, hat bedeutend mehr Ertrag an Granny-Smith-Äpfeln unter Netzen gezeigt, berichtete Apple & Pear Australia Limited (APAL). Der Anbau von Äpfeln unter Netzen ist in Australien jetzt weitverbreitet. Hauptsächlich werden...

