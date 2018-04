Der spanische Export von Obst und Gemüse stand in den ersten zwei Monaten des Jahres bei 2,3 Millionen Tonnen, 0,6% mehr als in dem gleichen Zeitraum 2016, und bei 2.949 Millionen EUR, 7,3% weniger, so die neusten Daten, die bis Februar von der Zollhauptverwaltung (Dirección General de Aduanas) aktualisiert wurden. Bildquelle: Shutterstock.com Der spanischen Dachorganisation FEPEX...

Den vollständigen Artikel lesen ...