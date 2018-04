Das südkoreanische Unternehmen wartet mit einer guten Bilanz auf. Doch der Ausblick auf das kommende Quartal ist getrübt.

Der südkoreanische Konzern Samsung hat von einer höheren Nachfrage nach Speicherchips profitiert und mit seiner Bilanz die Erwartungen der Analysten übertroffen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, stieg das Betriebsergebnis des weltgrößten Halbleiterherstellers um 58 Prozent auf umgerechnet 11,8 Milliarden Euro (15,6 Billionen Won) an - so hoch wie nie zuvor. Der Umsatz kletterte um fast 20 Prozent auf ...

