Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über das Ende des Musikpreises "Echo":

"Doch jetzt ist der 'Echo' Geschichte. Es wird ihn nicht mehr geben, zumindest nicht in der bekannten Form - als Auszeichnung, die auf Verkaufszahlen beruht, deren Träger aber eine Jury bestimmt, die ein "Beirat" unterstützt. Der hat nicht verhindert, dass der Preis an zwei Musiker ging, die nicht nur mit der Zeile "Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen" Antisemitismus transportieren. Die Rapper Kollegah und Farid Bang entwerfen das Bild einer jüdischen Weltverschwörung und beschallen damit die Schulhöfe des Landes. Sie waren beim Plattenverlag von Bertelsmann unter Vertrag und erhielten den "Echo": Das war die Kapitulation vor einer Zumutung, die die Gesellschaft in ihren Grundfesten herausfordert."/yyzz/DP/tos

AXC0016 2018-04-26/05:35