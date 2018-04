Bei der Bilanz-Pressekonferenz der Optikerkette Fielmann am Donnerstag (11.00) in Hamburg wird der Sohn des Firmengründers erstmals in neuer Rolle auftreten: Marc Fielmann ist neben seinem Vater Günther seit Mitte April ebenfalls Vorstandschef. Die "Herren Fielmann" werden über die wirtschaftliche Entwicklung 2017, das erste Quartal dieses Jahres sowie die weiteren Pläne des Unternehmens informieren, hießt es in der Journalisten-Einladung.

Marc Fielmann, seit zwei Jahren schon als Vorstandsmitglied für das Marketing tätig, will auf die Digitalisierung des Geschäfts und die Expansion im Ausland setzen. Wie bereits veröffentlicht, hat die Optikerkette trotz weniger Verkaufstagen 2017 mit 8,1 Millionen Brillen mehr als im Vorjahr (7,99 Mio) verkauft. Der Umsatz stieg nach ersten Berechnungen um 3,7 Prozent auf 1,39 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Fielmann mit 173 Millionen Euro etwa ein Prozent mehr als im Vorjahr./akp/DP/tos

ISIN DE0005772206

