Speiseeis mit der Post versenden - geht nicht? "Das muss gehen", sagte sich Ralf Schulze aus dem brandenburgischen Beeskow, als er die Gründung der "Iceguerilla.de" plante. Sein Onlineshop ist bisher der einzige in Europa, der den Kunden die Möglichkeit bietet, eigene Eiskreationen zusammenzustellen und sie sich ins Haus liefern zu lassen. Das Vorhaben war anspruchsvoll: Es geht

um Transportzeiten bis 56 Stunden und sommerliche Umgebungstemperaturen im Paketauto bis 70 °C. Selbst dann dürfte die Temperatur im Inneren des Pakets circa -14 °C nicht überschreiten, denn sonst würde die Eiscreme zu unansehnlicher Soße zerlaufen. Schnell war klar, mit einem Karton, auch wenn er innen gut isoliert wäre, könnte das Projekt nicht gelingen. Die Wahl fiel auf eine individuell gestaltete Verpackung aus Styropor, denn dieses Material bietet gute Isolationseigenschaften zu akzeptablen Kosten. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Styropor macht den wirtschaftlichen Versand von kühlpflichtigen Produkten überhaupt erst möglich. Und das Produktdesign kann die großen Freiheiten bei der Formgebung perfekt nutzen.

Vom Standard bis zum individuellen Engineering

Die Versandverpackung der Iceguerilla ist eine Spezialanfertigung von Schaumaplast in Nossen und patentrechtlich geschützt. Darin finden vier Eisbecher und die Beutel mit Trockeneis Platz. Kühlbehälter sind ein wachsender Unternehmenszweig von Schaumaplast. Der international tätige Hersteller von Formteilen aus Partikelschäumen entwickelt Kühlverpackungslösungen für temperatur- und stoßempfindliche Produkte für Pharma, Food und Industrie. Der Komplettservice umfasst die Lieferung von Thermoboxen, Kühlelementen, Phase Change Materials (PCM), GDP-konformen und pre-qualifizierten Kühlsystemen sowie das Engineering und die thermische Auslegung. Das Unternehmen greift dabei auf ein 90 Größen umfassendes Standard-Behälterprogramm zurück. Dennoch gestaltet der Anbieter in vielen Fällen, wie auch dem der Iceguerilla, den Behälter exakt auf die Kundenbedürfnisse hin. "Für uns war der Kontakt mit Schaumaplast ein Glücksgriff. So konnten wir in sehr kurzer Zeit unsere Idee in die Realität umsetzen. Die einmalige Unterstützung der Mitarbeiter von Schaumaplast bei Versuchen und Messungen ist super professionell", kommentiert Schulze rückblickend.

Über 800 Lebensmittel-Onlinehändler versenden derzeit in Deutschland ihre Ware im Paket, knapp 180 davon Frischeprodukte. Für diese Gruppe wird eine stringente Temperaturführung zum qualitätsbestimmenden Merkmal. Geregelt sind die zulässigen Temperaturen in der DIN10508:2012-03. Markus Hoffmann koordiniert bei Schaumaplast Vertrieb und Technik. Er empfiehlt allen Akteuren in diesem Business, sich mit den Risiken des Versandes von Frischeprodukten zu beschäftigen und die Möglichkeiten moderner Kühlverpackungslösungen kennen zu lernen.

Weltneuheit: Styropor aus Biomasse ...

