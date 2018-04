Auf dem chinesischen Automarkt steht ein Umbruch an: Ausländische Autobauer sollen von der Joint-Venture-Pflicht entbunden werden. VW, BMW und Daimler könnten ihre Fabriken alleine betreiben - werden es aber nicht.

"So einen hätte ich gerne", sagt eine junge Chinesin vor dem silber-braunen Mercedes-Maybach S680. Um im New China International Exhibition Center in Peking ein gutes Foto von ihrem Traumwagen zu bekommen, schubst sie sogar einen der Sicherheitsmänner unsanft zur Seite, der sonst einen Teil des Wagens verdeckt hätte. Die Automesse Peking beweist: Wer etwas in China auf sich hält, will ein deutsches Auto - aus deutscher Produktion.

Der Nachsatz ist wichtig, denn die Importmodelle sind deutlich teurer und ein ungleich größeres Statussymbol als ein Mercedes E300L, Audi A6L oder BMW 520Li. Die werden in China hergestellt. Und obwohl das bekannte deutsche Markenlogo auf dem Kühlergrill prangt, steckt vermeintlich nicht die Originalqualität drin: Um Autos in China zu bauen (und nicht hohe Importzölle zu zahlen), müssen die westlichen Autokonzerne Joint Ventures mit einheimischen Staatsfirmen eingehen, bei denen die chinesische Seite mindestens 50 Prozent halten muss.

Die 1994 eingeführten Zwangs-Partnerschaften galten lange als Beispiel für die unfairen Marktbedingungen Chinas gegenüber ausländischen Firmen im Land. Die Autobosse ließen in der Vergangenheit kaum eine Möglichkeit aus, über diese Zustände zu schimpfen und auf die Ungerechtigkeit hinzuweisen, dass chinesische Firmen ihrerseits in Europa frei investieren können.

Doch jetzt der große Stimmungswandel auf beiden Seiten: Noch in diesem Jahr sollen die Hersteller von Hybrid- und E-Autos von den Zwangskooperationen befreit werden. 2022 soll dann die Befreiung für die Hersteller von Pkws folgen, wie staatliche Behörden im April mitteilten - eine Reaktion auf den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskrieg.

Doch kaum lockt die Aussicht auf eigene Fabriken, machen die deutschen Autobosse eine Kehrtwende - und finden ihre Geschäftspartner plötzlich toll.

Man begrüße den Vorstoß der Regierung, heißt es bei BMW. "Die Details müssen aber noch in Gesprächen geklärt werden", so Unternehmens-Chef Harald Krüger. Das geplante Joint Venture mit Great Wall will er ungeachtet der neuen Möglichkeiten weiter vorantreiben. Da Great Wall zusammen mit Mini ein Elektroauto bauen soll, wäre dabei sogar schon dieses Jahr eine Ausnahme von der Joint-Venture-Regel möglich. Davon will Krüger aber nichts wissen: "Wir wollen auf alle Fälle eine Partnerschaft", sagt er. Aber: Wie in dem Unternehmen die Anteile festgesetzt werden, sei "völlig offen".

Ein Ähnliches Bild bei Daimler: Der Stuttgarter Autobauer will zwar kein neues Joint Venture eingehen, baut aber seine Kooperation mit BAIC aus. Daimler übernimmt ein bestehendes Werk im Pekinger Norden und rüstet es für seine Belange um. Dort soll unter anderem die auf der Automesse präsentierte Langversion der A-Klasse Limousine gefertigt werden. "Die Geschäfte in China laufen gut", sagt Hubertus Troska, der im Daimler-Vorstand den chinesischen Markt vertritt. "Wir nähern uns in unserem ersten Werk der Kapazitätsgrenze." Die Wahl des BAIC-Werkes sei logisch gewesen, schließlich betreibe man in dem bestehenden Joint Venture bereits heute das weltweit größte Mercedes-Werk. Es läuft, also warum etwas ändern?

Axel Schmidt glaubt, dass die Ankündigung der Regierung in dem Handelskonflikt rein politisch motiviert ist. "An der bestehenden Situation wird sich nahezu nichts ändern", sagt der Autoexperte von der Unternehmensberatung Accenture. "Die deutschen Autobauer sind in sehr langfristigen ...

