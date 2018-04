(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomriese AT&T hat die Anleger mit seinen Quartalszahlen enttäuscht. Diese machten sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung mit einer Verkaufswelle Luft, der Aktienkurs rutschte in einer ersten Reaktion um fast fünf Prozent ab.

Der Umsatz des gegen den Widerstand der US-Regierung um die Übernahme des Medienkonzerns Time Warner kämpfenden Unternehmens war im ersten Quartal um gut 3 Prozent auf 38 Milliarden US-Dollar gesunken.

Der Gewinn legte unter dem Strich hingegen kräftig um mehr als ein Drittel auf 4,7 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten beim Zahlenwerk aber mit mehr gerechnet./he

