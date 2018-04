Matador Private Equity AG: Generalversammlungen beschließen Verschmelzung: Matador Private Equity AG wird zu Matador Partners Group AG EQS Group-News: Matador Private Equity AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenzusammenschluss Matador Private Equity AG: Generalversammlungen beschließen Verschmelzung: Matador Private Equity AG wird zu Matador Partners Group AG 26.04.2018 / 07:00 Pressemitteilung Generalversammlungen beschließen Verschmelzung: Matador Private Equity AG wird zu Matador Partners Group AG Sarnen, 26. April 2018 - Die geplante Fusion zwischen der Matador Private Equity AG und der Matador Partners Group AG trifft die Zustimmung der Aktionäre. Auf den Generalversammlungen der Matador Private Equity AG und der Matador Partners Group AG am gestrigen Mittwoch haben die Anteilseigner dem Zusammenschluss mit einem Ergebnis von 100 Prozent zugestimmt. Künftig wird die neue Gesellschaft unter dem Namen der Matador Partners Group AG firmieren. Die ISIN lautet CH0042797206. "Wir sind sehr erfreut, dass die Aktionäre unserem Vorschlag einstimmig gefolgt sind, ermöglichen sie damit doch den nächsten logischen Schritt einer dynamischen Unternehmensentwicklung. Private Equity hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem als gute Alternative im Finanzierungsmix von Unternehmen bewährt, dies hat weltweit für eine hohe Nachfrage gesorgt. Unter einem Dach können wir die Kräfte beider Firmen jetzt noch konsequenter bündeln und Synergieeffekte entsprechend besser nutzen, gerade auch bei Maßnahmen zur Kostenreduzierung", erläutert Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates und CEO der zukünftigen Matador Partners Group AG. Über die Matador Partners Group AG: Die neue Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity sowie Beratungsdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Real Estate, Projektentwicklung und Private Equity. Der Schwerpunkt liegt im Secondary Private-Equity-Markt, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist derzeit an der Börse Berlin notiert. Ein Listing an der Berner Börse ist bereits in Vorbereitung und soll im Mai umgesetzt werden. Pressekontakt: Marco Cabras newskontor - Agentur für Kommunikation marco.cabras@newskontor.de Tel: +49 (0) 211 86394922; mobil: +49 (0)172 2142968 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=INSUUBAAQQ Dokumenttitel: CN-Matador-Private-Equity_Fusion Ende der Medienmitteilung 679103 26.04.2018

