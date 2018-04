Medienmitteilung

Thun, 26. April 2018

Meyer Burger erhält Auftrag über rund CHF 16 Millionen von einem bestehenden asiatischen Kunden für ihre MAiAand FABiAZellbeschichtungsanlagen

Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) gab heute den erfolgreichen Abschluss eines weiteren Auftrags für die leistungsstarke MAiA Plattform sowie den ersten industriellen Auftrag für das integrierte FABiA System mit einem bedeutenden asiatischen Kunden bekannt. Die MAiA und FABiA Systeme erreichen beide einen eindrücklichen Durchsatz von über 4'800 Wafer pro Stunde für die massenproduktionstaugliche MB PERC Technologie.

Der Kunde, ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie, hat sich für die industrialisierte MAiA 4.1 für rückseitige Zellpassivierung entschieden, um die Produktionsvolumen von hochwertigen PERC Solarzellen an seinem Produktionsstandort in Malaysia weiter auszubauen.

Für seinen Produktionsstandort in China hat sich der Kunde zudem für die vollintegrierte FABiA 4.1 von Meyer Burger entschieden. Die innovative FABiA kombiniert die Rückseiten- und Vorderseitenpassivierung von Solarzellen in einer einzigen Plattform. Diese Integration verringert nicht nur die Komplexität der Solarzellproduktion deutlich, sondern auch den Platzbedarf der Anlage um mehr als 30%. Die FABiA 4.1 basiert auf der bewährten Inline-Zellbeschichtungstechnologie von Meyer Burger und bietet Herstellern von PERC Hochleistungssolarzellen die niedrigsten Gesamtbetriebskosten in der PV-Industrie.

Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund CHF 16 Mio. Die Auslieferung des Equipments beginnt ab dem dritten Quartal 2018 mit geplanter Umsatzerfassung im vierten Quartal 2018.

Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com (http://www.meyerburger.com/)



Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Mit Präzisionsprodukten und innovativen Technologien hat sich das Unternehmen in den letzten zehn Jahren einen Spitzenplatz in der Photovoltaik erarbeitet und sich als internationale Premium-Marke etabliert.

Das Spektrum an Systemen, Produktionsanlagen und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette in der Photovoltaik umfasst die Prozesse Wafering, Solarzellen, Solarmodule und Solarsysteme. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

