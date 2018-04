WISeKey International Holding SA / WISeKey unterzeichnet Absichtserklärung mit Saudi Advanced Technologies Ltd (Mitglied von E.A. Juffali & Brothers), um das Cybersicherheits- und IoT-Angebot im Nahen Osten auszuweiten . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

WISeKey unterzeichnet Absichtserklärung mit Saudi Advanced Technologies Ltd (Mitglied von E.A. Juffali & Brothers), um das Cybersicherheits- und IoT-Angebot im Nahen Osten auszuweiten ZUG (Schweiz), GENF (Schweiz) und Saudi-Arabien - WISeKey International Holding ("WISeKey", SIX: WIHN), ein führendes Unternehmen auf den Gebieten Cybersicherheit und IoT, und Saudi Advanced Technologies Ltd (SAT), ein Mitglied von E.A. Juffali & Brothers, einem der größten Unternehmen in Saudi-Arabien, haben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung für die Vermarktung und den Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen von WISeKey im Königreich Saudi-Arabien bekanntgegeben. Gemäß der Absichtserklärung kooperieren WISeKey und SAT, um eine Strategie zur Entwicklung des Markts für Cybersicherheit und IoT in Saudi-Arabien zu implementieren - mit dem Ziel, die Präsenz von WISeKey im Nahen Osten zu erweitern. Die globale Expansionsstrategie von WISeKey konzentrierte sich bis jetzt auf die Entwicklung von Joint-Ventures mit strategischen Partnern auf der nationalen Ebene. Durch die strategische Partnerschaft des Unternehmens mit SAT wird WISeKey seine Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit und seine Infrastruktur für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) im Königreich Saudi-Arabien und anderen Volkswirtschaften mit starkem Wachstum im Nahen Osten bereitstellen. Der Technologiemarkt im Königreich Saudi-Arabien und der Nahostregion bietet WISeKey bedeutende Möglichkeiten, seine Präsenz und sein Angebot für Unternehmen vor Ort zu erweitern Der Markt für IoT und M2M-Kommunikation im Königreich wächst schnell und es wird geschätzt, dass er im Jahr 2019 ein Volumen von 16,01 Milliarden US-Dollar erreichen wird (ausgehend von 4,88 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014). Weiterhin macht das Königreich Saudi-Arabien derzeit 65 % des Markts für Cybersicherheit und IoT in der Golfregion aus. Die Strategie von WISeKey, neue Regionen über langfristige Beziehungen mit einem strategischen Partner zu erschließen, bietet eine große Anzahl von hochkarätigen Kunden, die hohen Bedarf an Cybersicherheitslösungen haben, wie zum Beispiel in den Bereichen digitale Identität und Datenschutz, sichere mobile Kommunikation, sicheres Cloud-Computing, IoT, sichere Halbleiter, Blockchain und anderen innovativen Technologien, die von WISeKey angeboten werden. Die Absichtserklärung mit SAT weitet die derzeitige Geschäftstätigkeit von WISeKey im Königreich Saudi-Arabien aus - mit dem Ziel der Expansion in andere Länder des Nahen Ostens. Das Bündnis von WISeKey mit SAT, seinem neuen Partner, zielt darauf ab, zusätzliche Synergien mit führenden Unternehmen in der Region zu nutzen und erkunden, deren Werte und Produktportfolios gut auf die Unternehmensphilosophie abgestimmt sind, mithilfe eines hochgradig sicheren Rechenzentrums in der Region hochmoderne Technologie und Cybersicherheitsdienstleitungen anzubieten. Die Absichtserklärung von WISeKey mit SAT wird für WISeKey zur Entwicklung eines Vertrauensankers (Root of Trust, "RoT") und einer PK-Infrastruktur (Public Key, öffentlicher Schlüssel) im Königreich Saudi-Arabien führen, einschließlich einer weltweit vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle innerhalb einer Rahmenstrategie für Sicherheit. Die PK-Infrastruktur bietet die notwendige Sicherheit (Verschlüsselung und digitale Unterschriften) für elektronische Transaktionen. Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, sagte: "Die Konjunkturaussichten für Saudi-Arabien sind sehr positiv und diese Absichtserklärung wird es WISeKey ermöglichen, auf den wachsenden Bedarf dieses modernen Markts einzugehen. Durch unsere Partnerschaft mit SAT werden wir in einer vorteilhaften Position sein, um neue hochmoderne Technologien und Cybersicherheitsdienstleitungen in der Region zu implementieren und zum Wachstum dieses Markts beizutragen." Tawfiq Al-Zoubi von Saudi Advanced Technologies (SAT) sagte: "Diese Absichtserklärung schafft eine Plattform für WISeKey und SAT, um gemeinsame Sache zu machen, die jeweiligen Technologien zusammenzuführen, lokalen Unternehmen ein breites Spektrum an Cybersicherheitsdienstleistungen anbieten zu können, einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen, mit dem rasanten Wachstumstempo des Markts in Saudi-Arabien schrittzuhalten und das Potenzial von Geschäftschancen in der gesamten Region wesentlich zu vergrößern." Über Saudi Advanced Technologies Ltd (Mitglied der Juffali Group)

SAT ist ein führendes Technologieunternehmen der Juffali Group. SAT bietet erstklassige Cybersicherheits- und Rechenzentrumslösungen, die Mehrwert-Technologien mit vorausschauendem Marktwissen verbinden, um das Unternehmenswachstum in einer sich verändernden Landschaft zu beschleunigen. SAT baut solide, langfristige Beziehungen zu den führenden Technologieanbietern auf und stärkt deren Vertriebspartner, indem ihnen eine starke Position auf einem wettbewerbsorientierten Markt ermöglicht und die Partner hin zu einer erfolgreichen und gewinnbringenden Zukunft begleitet werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.satcorp.com.sa (http://www.satcorp.com.sa). SAT teilt im Königreich eine reiche Geschichte mit E.A. Juffali & Brothers. Die Juffali Group zeichnet für die Entwicklung der ersten Stromerzeugungs- (Elektrizität) und Telekommunikationsanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich. Später brachte die Juffali Group dann viele andere Unternehmensfelder nach Saudi-Arabien, wie zum Beispiel Stromversorgungsbetriebe, das Baugewerbe, Versicherungen, Klimaanlagen, die Produktion und den Vertrieb von Kühlschränken sowie die Produktion und den Vertrieb von Fahrzeugen. Über WISeKey:

WISeKey (SIX Swiss Exchange: WIHN) ist ein führendes globales Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das gegenwärtig groß angelegte Ökosysteme für digitale Identität auf Grundlage einer virtuellen Plattform aufstellt. Der kryptografische Vertrauensanker (Root of Trust, "RoT") von WISeKey, der in der Schweiz angesiedelt ist, und die IoT-Mikrochips des Unternehmens bieten sichere Authentifizierung und Identifizierung in sowohl physischen als auch virtuellen Umfeldern für das Internet der Dinge, die Blockchain und künstliche Intelligenz. Der WISeKey-RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Transaktionen zwischen Objekten sowie zwischen Objekten und Personen zu gewährleisten. Weitere Informationen sind unter www.wisekey.com (http://www.wisekey.com)erhältlich. Um die neuesten Nachrichten von WISeKey zu erhalten besuchen Sie den Investors Corner (https://www.wisekey.com/investors/) von WISeKey. Kontakte für Presse und Anleger: WISeKey International Holding Ltd

Diese Mitteilung enthält gewisse ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die WISeKey International Holding Ltd und deren Geschäftstätigkeit. Solche Aussagen enthalten gewisse bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die tatsächliche finanzielle Stellung, Performance oder die tatsächlichen Leistungen der WISeKey International Holding Ltd erheblich von in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben zu künftigen Ergebnissen, künftiger Performance oder künftigen Leistungen abweichen. WISeKey International Holding Ltd veröffentlicht diese Mitteilung gemäß dem Stand am heutigen Tag und verpflichtet sich nicht, aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren etwaige darin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und sie gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne der Paragraphen 652a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Anleger müssen sich auf ihre eigene Beurteilung von WISeKey und ihren Wertpapieren, einschließlich dazugehöriger Vorteile und Risiken, verlassen. Nichts, was hierin enthalten ist, darf als Versprechen oder Darstellung der künftigen Performance von WISeKey verstanden werden.

