Niederweningen - Die Industriegruppe Bucher hat im ersten Quartal 2018 sowohl deutlich mehr Aufträge als auch mehr Umsatz eingefahren als im entsprechenden Vorjahresquartal. Vorteilhafte wirtschaftliche Entwicklungen, vor allem in Europa, sowie ein im Vergleich zum ersten Quartal 2017 spürbar verbessertes Investitionsklima hätten den Jahresauftakt des Konzerns geprägt.

Konkret zog der Auftragseingangs um knapp 18 Prozent auf 748 Millionen Franken an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz erhöhte sich gleichzeitig um gut 17 Prozent auf 721 Millionen Franken. Die im letzten Jahr beginnende Erholung des Marktes für Landtechnik in Europa habe angehalten. Und auch stabilisierte Milch- und Fleischpreise hätten der Nachfrage auf dem Kontinent positive Impulse verliehen.

Schliesslich habe sich auch die starke Nachfrage nach Kommunalfahrzeugen, hydraulischen Komponenten und Glasformungsmaschinen in den ersten Monaten des neuen Jahres fortgesetzt. Und der Bedarf an Anlagen zur Wein- und Fruchtsaftherstellung sowie Automationslösungen habe ebenfalls deutlich angezogen. Bucher habe auch vom stärkeren Euro profitiert, hiess es.

Bucher hat damit die Erwartungen der Analysten beim Auftragseingang klar übertroffen, beim Umsatz allerdings nicht ganz erreicht. Der AWP-Konsens für den Auftragseingang lag bei 700 Millionen Franken und für den Umsatz bei 731 Millionen.

Kuhn-Gruppe mit mehr Aufträgen

Nach

