St. Gallen - Zucker ist nicht gerade gesund. Aber obwohl wir das alle wissen, essen wir trotzdem gern Süsses und das nicht zu wenig. Zucker kann sogar süchtig machen. Die Befriedigung des Heisshungers auf Schokoladentorte sei vergleichbar mit einem Heroinkick, sagen Forscher. Die aufmerksamen Eltern unter Ihnen haben sicherlich auch schon beobachtet, wie ihre Sprösslinge reagieren, wenn man ihnen zu viel des süssen Giftes gönnt. Die werden im Minimum anstrengend, meist fast unerträglich. So wirkt Zucker. Nur wird das ausgeblendet, denn der Genuss steht im Vordergrund.

Drum ist auch nicht von Sucht- sondern von Genussmittel die Rede. Dabei hat wahrscheinlich schon jede(r) einmal das Theater in einem Laden mitverfolgt, wenn ein Mädchen oder ein Bube, die Süssigkeiten, welche sie Mama oder Papa in den Korb geschmuggelt hatten, zurücklegen mussten. Was für ein Theater! Das oft nur mit Zugeständnissen der Eltern endet. Die Kleinen sind auch schon süchtig. Und Sucht ist nüchtern wirtschaftlich betrachtet ein sehr lukratives Geschäft.

Eigentlich liegt es in der Zuständigkeit des Staates, uns vor gesundheitsschädigenden Produkten zumindest zu warnen, wenn er uns schon den Konsum nicht verbieten darf. So wie dies etwa bei Tabak der Fall ist. Dessen Verpackungen strotzen inzwischen vor Totenköpfen genauso wie vor Warnungen, die einem mindestens zu denken geben (müssten). In meiner Jugend wurde Rauchen in der Werbung noch als moderner Zeitgeist zelebriert. Nur dank einer Zigarette stemmte das berühmte "HB-Männchen" in der Fernsehwerbung den mühsamen Alltag. Und da war auch noch dieser coole Marlboro Cowboy und mancher ging gar meilenweit für eine Camel Filter. Heute ist Werbung für Tabak weltweit fast überall verbannt. Und während man früher selbst als Nichtraucher im Ausgang seine Nikotindosis abbekam, sind die Raucher heute fast schon geächtet. Sie frieren im Winter mit ihren Glimmstengeln vor den Bürofassaden, tummeln sich in wenig anziehenden Fumoirs und sind so bei der Befriedigung ihrer Sucht aussen vor. Früher mal in, ist Rauchen heute definitiv out.

Auf Samtpfoten…

Zucker ist da schon zeitloser. Werbung mit Süssem - die Rede ist hier namentlich von Industriezucker und Süssigkeiten - ist hingegen im Fernsehen oder anderswo gang und gäbe und zwar ohne Vorbehalte. Von Risiken oder Nebenwirkungen nirgends die Rede. Vor etwas mehr als zehn Jahren haben in den USA Fettleibigkeit und Bewegungsmangel das Rauchen als Todesursache Nummer 1 bei vorzeitigen Todesfällen abgelöst. Nicht ...

