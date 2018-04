The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0878194934 RABOBK NL (AU BR.) 13/18 BD01 BON NZD N

CA 2S3B XFRA XS0920218079 SBAB BANK 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA ZAG000018003 SOUTH AFR. 2023 197 BD01 BON ZAR N

CA XFRA DE000HLB4H03 LB.HESS.THR.CARRARA05A/13 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH34G3 HSH NORDBANK SZ 18 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US06051GDX43 BK OF AMER.CORP 08/18 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA USP1265VAB82 BCO GNB SUDAM. 13/18 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0361024895 ANGLO AM. CAP. 08/18 MTN BD02 BON GBP N

CA GOSR XFRA XS0361975443 GOLDM.S.GRP 08/18 MTN BD02 BON EUR N

CA E83B XFRA XS0808636244 EP ENERGY A.S. 13/18 REGS BD02 BON EUR N

CA ZYNE XFRA XS0819573394 DT.BK.LON 12/32 MTN BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS1075184876 IDEAL ST.INTL. 14/18 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1081319698 GREENLAND GL. INV. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA USU05693AA10 BAK.HUG./CO-O. 17/22 REGS BD03 BON USD N

CA IU1G XFRA LU0243955530 INVESCO ASIAN INF. A DIS. FD00 EQU EUR N

CA IUGS XFRA LU0243955886 INVESCO ASIAN INF. A ACC. FD00 EQU EUR N

CA IUG2 XFRA LU0482497285 INVESCO ASIAN IN.A A.EOHD FD00 EQU EUR N