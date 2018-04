The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE0000330390 BELGIQUE 13-18 FLR 70 BD00 BON EUR N

CA XFRA CA063671WW79 BK MONTREAL 2018 BD00 BON CAD N

CA XFRA CA0641498J94 BK NOVA SCOTIA 2018 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0105994203 C.F.FINANC.LOC. 09/18 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0206368174 PFZ.SCHW.KT.BKN 13-18 430 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0210638497 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 13-UND BD00 BON CHF N

CA P4G2 XFRA DE000A161GC3 PROGROUP NTS 15/22REG.S BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A161VF5 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US19416QEB23 COLGATE-PALMOL. 13/18 MTN BD00 BON USD N

CA NB6C XFRA US655044AK13 NOBLE ENERGY 15/21 BD00 BON USD N

CA XFRA USG5768TAA81 MAGNESITA FIN.12/UND.REGS BD00 BON USD N

CA BYEB XFRA DE0001053452 BAYERN LSA 12/18 S126 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0ERG5 DEKA IHS MTN S 7436 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4G55 HSH NORDBANK ZS 7 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB68N3 NORDLB MULTIZINS 09/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6AD8 NORDLB IS.S.1072 BD01 BON EUR N

CA 1NYJ XFRA LU0921853205 NYKREDIT 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US111320AH09 BROADCOM 2024 BD01 BON USD N

CA XFRA US172967EC18 CITIGROUP INC. 07/37 BD01 BON USD N

CA XFRA US172967GS42 CITIGROUP INC. 13/18 BD01 BON USD N

CA GCPH XFRA US36962G3U65 GENERAL ELECT. 08/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US501044BK67 KROGER CO. 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US594918AS35 MICROSOFT 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US723787AF41 PIONEER NAT.RES. 2018 BD01 BON USD N