FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.014 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.006 EUR

016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.019 EUR

YAAA XFRA CA1366812024 CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL 0.573 EUR

C1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR. 0.099 EUR

CF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.075 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.127 EUR

4QM XFRA CA00089N1033 ADF GRP INC. SV 0.006 EUR

UNC XFRA BE0003739530 UCB S.A. 1.180 EUR

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.024 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.093 EUR

W66A XFRA US7185492078 PHILLIPS 66 PRT. LP UTS 0.585 EUR

ASME XFRA NL0010273215 ASML HOLDING EO -,09 1.400 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.064 EUR

B4X XFRA TH6999010015 BANGKOK EXPR.+METR. FGN 0.002 EUR

47TA XFRA TH0999010R11 TISCO FINL GRP -NVDR-BA10 0.130 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.148 EUR

TGJ XFRA US8746971055 TALLGRASS ENERGY PAR.UTS 0.799 EUR

2TS XFRA US88677Q1094 TILE SHOP HLDGS DL-,0001 0.041 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.021 EUR

CMC1 XFRA US48124BAC90 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD Q 0.002 %

6BV XFRA US09629F1084 BLUEGREEN VAC CORP DL-,01 0.123 EUR

NN3 XFRA US6676551046 NORTHW. NAT. GAS DL 3,167 0.387 EUR

ASMF XFRA USN070592100 ASML HOLDING NY EO-,09 1.408 EUR

EL21 XFRA US28140H2031 EDUCATION RLTY TR. DL-,01 0.320 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.097 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.041 EUR

19YA XFRA US98585L1008 YIRENDAI ADR/2 DL-,0001 0.229 EUR

VIP XFRA US92828Q1094 VIRTUS INV.PARTN. DL-,01 0.369 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.029 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

60L XFRA US52471Y1064 LEGACYTEXAS FINL GRP 0.131 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.048 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.013 EUR