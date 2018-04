Angesichts zunehmender Einsätze der Bundeswehr erwartet der Panzerhersteller Krauss-Maffei Wegmannkünftig wieder mehr Aufträge. Im letzten Jahr hatte man den stärksten Umsatz der eigenen Firmengeschichte erreicht. Und das will man eigentlich auch so fortführen. Das Ersatzgeschäft (Austausch von alten gegen neue Geräte) könnte nach Unternehmensangaben europaweit bis 2050 einen Umfang von mehr als 100 Mrd. Euro erreichen. Erreicht man davon nur die Hälfte, wäre das nicht ganz so schlecht...



